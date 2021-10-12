Куала-Лумпур, 12 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 6709 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Eric Teoh Флаг Малайзии

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Отмечается, что 6703 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие приехали из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 346 303.

Также за минувшие сутки в стране скончались еще 93 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 27 422 человека. В настоящее время в королевстве числится 112 379 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 756 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии, из них 397 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.