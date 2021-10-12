Хабаровск, 12 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Инфраструктурный бюджетный кредит в 3 млрд 750 млн рублей на развитие микрорайона «Ореховая сопка», одобренный Хабаровскому краю по итогам заседания правительственной комиссии, распределят по трем направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 12 октября.

Сергей Кременский ИА Красная Весна Хабаровск

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Отмечается, что деньги пойдут на строительство тепломагистрали №35, детского сада, а также дорожные объекты.

Хабаровский край оказался в числе первых 23 субъектов страны, чьи заявки на использование нового механизма по поддержке регионов и их инфраструктурных и социально значимых проектов были рассмотрены и одобрены.

Отсутствие тепломагистрали №35 от хабаровской ТЭЦ-3 было сдерживающим фактором развития микрорайона. Поэтому основная часть кредита (2 млрд 250 млн рублей) будет направлена на строительство тепломагистрали. По мнению властей, это даст мощный толчок для развития застройки в этом микрорайоне, на первом этапе предусмотрено введение 660 тысяч кв. м жилья.

Ещё два не менее важных объекта в рамках заявки — это развитие транспортной инфраструктуры и строительство детского сада на 320 мест. Строительство дороги запланировано в два этапа. На этот проект выделено более 835 млн рублей. Детский сад станет самым крупным в Хабаровске. На его строительство выделено 662 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило заявку властей Чукотки на получение инфраструктурного кредита — в рамках нового механизма поддержки развития региональной инфраструктуры регион получит 267 млн рублей. Деньги направят на капитальный ремонт автодороги, соединяющей Певек и аэропорт Певек.