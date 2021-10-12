Джакарта, 12 октября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Следующий саммит «Большой двадцатки» G20 запланировали провести на курортном острове Бали власти Индонезии. Об этом 12 октября сообщает газета The Straits Times.

(сс) Prayitno Индонезия

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Глава Индонезии Джоко Видодо указал, что во время своего председательства на саммите, которое перейдёт к стране от Италии в декабре 2021 года, Индонезия намерена использовать эту возможность для демонстрации успехов в контроле над пандемией коронавируса.

Уточняется, что саммит G20 пройдёт на Бали в очном формате. Правительство Индонезии рассчитывает собрать на мероприятиях в рамках саммита тысячи участников из числа делегатов и международных институтов. Как пояснил президент Индонезии, выбор пал на Бали, как место проведения саммита, так как у острова «высокая репутация по проведению крупных международных мероприятий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии за сутки выявлено 620 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Индонезии зарегистрировано 4 228 552 носителя коронавируса.