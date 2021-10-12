Веллингтон, 12 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 43 заражённых штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Сообщается, что 40 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейшая вспышка заболевания. Еще трое зараженных проживали в близлежащем городе Вайкато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1664. При этом большая часть случаев приходится на город Окленд.

В настоящее время в новозеландских медучреждениях получают лечение 34 человека. Из них пятеро помещены в палаты реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 4345 носителей коронавируса.