Бразилиа, 12 октября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 6918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Бразилии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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Общее количество летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 в стране составило 202. Всего с начала пандемии коронавируса в Бразилии зарегистрировано 21 582 738 случаев инфицирования коронавирусом, общее число летальных исходов составило 601 213 случаев. Выздоровело от опасного заболевания 20 694 669 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии полную вакцинацию от COVID-19 прошли 60% от общего числа жителей страны старше 18 лет. Хотя бы одну дозу вакцины получили 90% взрослого населения.