Тегеран, 12 октября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Работу своих дипломатических консульств в Иране и Саудовской Аравии договорились возобновить власти этих стран, 11 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Источник агентства также выразил мнение, что в ближайшие недели стороны могут заключить соглашение о нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября иракский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры Ирана и Саудовской Аравия находятся на правильном пути, однако требуются дальнейшие консультации.