Сеул, 12 октября, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1347 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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Из них 1334 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее выявляют более тысячи инфицированных ежедневно с 7 июля. При этом центр не исключает, что в грядущие дни в республике вырастет заболеваемость COVID-19 из-за уменьшения количества проведенных тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 334 163. Также за минувшие сутки в стране умерли еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2594 человека.