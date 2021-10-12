Вашингтон, 12 октября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Новая функция, которая будет оповещать пользователей о технических сбоях внутри приложения, запущена в тестовом режиме в Instagram. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба социальной сети.

(сс) Joseph Chan Зависает в Instagram

Нововведение позволит пользователям социальной сети узнавать о неполадках и сбоях, а также об их устранении. При этом уведомления будут рассылаться только в случае масштабных технических неполадок, которые будут затрагивать значительную часть пользователей соцсети.

Кроме того, в компании намерены предупреждать пользователя, если публикуемый ими контент не отвечает правилам, утверждённым руководством соцсети. Для этого в приложении будет добавлена вкладка «статус аккаунта».

Проверка нововведений будет проводиться в течение нескольких месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети Instagram, который отметили пользователи ряда стран мира.