Сана, 12 октября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Трое офицеров МВД погибли в результате теракта на востоке Йемена. Об этом 11 октября сообщает информационное агентство Saba.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Атака на офицеров МВД была совершена в городе Сейюн в провинции Хадрамаут, расположенной в 700 км от столицы Йемена, Саны. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в автомобиле сотрудников органов внутренних дел. Автомобиль был подорван после того, как офицеры сели в него.

Объявлен поиск злоумышленников, местных жителей призвали сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных лицах либо перемещениях боевиков.

Стоит отметить, что Йемен давно облюбован различного рода экстремистскими группировками из-за слабой центральной власти и множества труднодоступных мест, в которых можно укрыться террористам. Неоднократно в стране устраивали теракты члены таких радикальных экстремистских группировок, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве кортежа губернатора в Йемене в окрестностях Адена. Погибли пять человек, четверо из них — охрана.