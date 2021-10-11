Дакка, 12 октября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Власти Бангладеш решили привить около половины населения страны против коронавирусной инфекции к концу 2021 года, заявил глава минздрава страны Захит Малек агентству BSS.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Он уточнил, что власти работают над планом по вакцинации 80 млн человек к январю 2022 года. При этом правительство рассматривает возможность прививок для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом Бангладеш уже получила около 70 млн доз препаратов против COVID-19. Большую часть из них составляют вакцины от китайской компании Sinopharm. К настоящему времени в республике привили уже более 36 млн человек первой дозой. Полный курс вакцинации в Бангладеш прошли почти 18 млн жителей.