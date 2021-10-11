Мехико, 12 октября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Тропический шторм «Памела», который находится у западного побережья Мексики, может усилиться до урагана первой категории. Об этом 11 октября сообщила на своем сайте мексиканская метеорологическая служба.

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850

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В ведомстве также предупредили, что обильные дожди, которые несет с собой «Памела», могут привести к наводнениям и сходу оползней. В настоящий момент шторм удален от берега на расстояние 440 км и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метра в секунду. Порывы ветра внутри него достигают 36 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября шторм «Памела» принес дожди на территорию мексиканских штатов Колима, Халиско, Мичоакан, Наярит и Герреро.