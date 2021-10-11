Москва, 11 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 11 октября выявлено 1196 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1196 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 634 человека, ещё 16 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 546 военнослужащих изолированы на дому.

В Минобороны отметили, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. «Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений», — указали в ведомстве.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 29 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 41 186 человек.