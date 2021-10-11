Москва, 11 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Личный состав первого полка зенитно-ракетных систем ПВО С-350 «Витязь» завершает курс обучения в Гатчине и готовится к отправке на постоянное место службы, сообщает 11 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Vitalykuzmin.net Пусковая установка ЗРК С-350Е

По утверждению издания, первый полк ЗРС С-350 «Витязь» отправится на защиту южных границ России в составе Южного военного округа (ЮВО).

Всего с 2021 по 2027 год в Вооруженных силах России будет сформировано пять зенитно-ракетных полков, вооруженных 12 дивизионами С-350.

Отдельно отмечено, что появление ЗРС С-350 в системе ПВО России резко усилит один из её эшелонов.

Уточняется, что С-350, оснащенная более компактными и не такими дорогостоящими ракетами, как С-300 и С-400, эффективно справится на средней дальности с малоразмерными целями типа беспилотников и крылатых ракет.

Важным отличием новой ЗРС также является увеличенный боекомплект — одна пусковая установка заряжена 12 ракетами против четырёх у С-300.

При этом каждый дивизион С-350 будет иметь в своем составе 12 пусковых установок, то есть располагать 144 ракетами, готовыми к стрельбе.