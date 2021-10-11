Приштина, Сербия, 11 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 1153 образцов 11 октября в крае выявили 14 носителей коронавируса. 74 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Vanjagenije Православный монастырь Баньска в Северном Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 500 случаев заражения, не считая сербское население края, 156 333 пациента уже здоровы, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки скончались двое человек.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1095. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 632 567 жителей Косово, всего произведено 1 456 845 инъекций вакцины.