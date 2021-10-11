Берлин, 11 октября 2021, 23:19 — REGNUM Анализировать причины проигрыша на парламентских выборах намерен Христианско-демократический союз (ХДС), уступивший первое место Социал-демократической партии Германии, сообщил 11 октября журналистам генсек партии Пауль Цимиак.
Он пояснил, что просчёты выборов и, главным образом, предвыборной кампании будет анализировать специальная комиссия.
В выборах руководства союза будут участвовать и рядовые члены партии. Цимиак добавил, что 30 октября состоится конференция председателей региональных подразделений партии.
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