Берлин, , 23:19 — REGNUM Анализировать причины проигрыша на парламентских выборах намерен Христианско-демократический союз (ХДС), уступивший первое место Социал-демократической партии Германии, сообщил 11 октября журналистам генсек партии Пауль Цимиак.

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Он пояснил, что просчёты выборов и, главным образом, предвыборной кампании будет анализировать специальная комиссия.

Цимиак «Сегодня президиум и правление ХДС приняли единогласное решение, что будет полностью заново избрано федеральное правление».

В выборах руководства союза будут участвовать и рядовые члены партии. Цимиак добавил, что 30 октября состоится конференция председателей региональных подразделений партии.

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