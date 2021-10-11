Бишкек, 11 октября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. В энергетическом секторе Киргизии износ оборудования и сетей уже превышает 80%, в том числе на столичной теплоэлектроцентрали — 60%. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на конференции, посвящённой новой экономической политике.

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По словам высокопоставленного чиновника, критическим показателем является уровень изношенности в 30%.

«Сегодня энергетика — одна из наиболее проблемных зон киргизстанской экономики», — констатировал он.

Отметим, ранее Акылбек Жапаров сообщил о том, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Киргизии составляет 6 миллиардов киловатт⋅часов.

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