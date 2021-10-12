Тирана, 12 октября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла 11 октября посетил Албанию, чтобы лично ознакомиться с условиями хранения вакцин в этой стране.

U.S. Department of State Эди Рама

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О визите влиятельного американца в Албанию сообщил премьер-министр Эди Рама. В аэропорту Бурлу встретила глава албанского минздрава Огерта Манастирлиу и сам Рама.

Политик назвал главу Pfizer другом албанцев, который помог им в трудный момент и благожелательно умолчал, что из-за условий соглашения с этой компанией Албании было запрещено передавать вакцины страдающему острой нехваткой препарата Косово.

Бурла назвал Эди Раму лидером не только Албании, но и Балкан, и рассказал, что его удивил визит албанского премьер-министра в Нью-Йорк и предложение обсудить покупку вакцин, «поскольку в то тяжелое время нас никто не посещал». Именно Рама настоял на личной встрече и представил генеральному директору Pfizer план проведения вакцинации в Албании. В ходе встречи политик, художник по профессии, подарил Бурле собственную картину.