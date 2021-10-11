Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Нехватка кислорода может грозить пациентам с COVID-19 в Ростовской области. Инцидент может возникнуть в связи с регламентными работами на предприятии по производству медицинского газа. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба 11 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

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Министерство здравоохранения Ростовской области получило уведомление о том, что один из производителей кислорода закрывается на регламентные работы. Срок работ — две недели. Однако это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, находящихся на лечении от COVID-19. Глава ведомства Юрий Кобзев обратился к донскому губернатору Василию Голубеву с просьбой о максимальном сокращении срока приостановки производства медицинского газа.

«Мы проговаривали, что при правильной организации данные регламентные работы можно провести и в течение семи дней. Просим вас дать поручение минпрому, чтобы они по максимуму ускорили проведение регламентных работ», — обратился глава донского минздрава к главе регионе.

С учётом всех мощностей, сказал Кобзев, на Дону может быть создан резерв кислорода на срок до десяти дней. В этом случае проведение работ в течение семи дней было бы наиболее оптимальным решением. Донской губернатор поручил подчинённым взять ситуацию на контроль.

«Находите решения. Просчитайте всё до мелочей. Недопустима даже мысль о том, что могут быть какие-то сбои в поставках. Предупреждаю, не дай бог какой-то сбой! Всех, кто имеет отношение, лично предупреждаю», — обратил внимание Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в октябре 2020 года стало известно о смерти 13 пациентов в ковидном госпитале, развёрнутом на базе горбольницы № 20. Якобы причиной летальных исходов стал дефицит кислорода. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». О промежуточных результатах расследованиях пока ничего неизвестно.