Рим, 11 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Италии привиты от коронавируса 80,13% граждан старше 12 лет, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник, 11 октября.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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43,27 миллиона человек завершили вакцинацию, 45,76 миллиона человек (84,73% граждан старше 12 лет) сделали по крайней мере первую прививку.

По данным на11 октября, в Италии умерли131 335человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на34(днем ранее — на 27). Число подтвержденных носителей выросло на1516(днем ранее — на2278). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 701 832 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены84 106человек(на702 меньше, чем днем ранее).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.