Москва, 11 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил 11 октябряпо итогам заседания комиссии Госсовета.

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«Обращу внимание, что ЖКХ относится к одной из наиболее энергоёмких, а следовательно, и углеродоёмких отраслей. Я уже дал поручение разработать и внедрять дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам вице-премьера, на заседании также обсуждалась тема модернизации ЖКХ. Он сообщил, что по инфраструктурным кредитам в данной сфере поступили заявки на общую сумму порядка 200 млрд рублей, из которых заявки на 106 млрд рублей уже одобрены.

Ещё одним эффективным механизмом финансирования модернизации отрасли Хуснуллин назвал распределение фонду ЖКХ средств из Фонда национального благосостояния.