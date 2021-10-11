Скопье, 11 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 11 октября сообщило о том, что третью дозу вакцины от коронавируса приняли уже 782 гражданина Северной Македонии. Третью дозу разрешено получать уже неделю.

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Всего, по данным на 9 октября, вакцинированы 795 186 человек, из них 748 563 получили две дозы вакцины. Доля вакцинированных граждан до сих пор не поднялась до 50% от взрослого населения.

Каждый день в стране умирают свыше 10 носителей коронавируса, при этом в соседней Италии за сутки умирают 35 человек при населении в 30 раз выше.