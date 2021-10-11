Тирана, 11 октября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Албании 11 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2569 пациентов выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 347 пациентов.

Peter Chovanec Пальмы на набережной во Влёре, Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 175 163 случая заражения коронавирусом, 165 434 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2746 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 9 — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6592, из них 3060 приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 161 пациент. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.