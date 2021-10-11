Алеппо, Сирия, 11 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Сирийский военный получил ранение в результате артобстрела, которому боевики подвергли территорию провинции Алеппо, сообщил 11 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В … Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, произвели артиллерийский обстрел из района населенного пункта Джибрин позиций правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. В результате один сирийский военнослужащий получил ранение», — рассказал Вадим Кулить.

Кроме того, замначальника Центра рассказал о совместном патрулировании военными России и Турции автотрассы М4 в сирийской провинции Алеппо.

«Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 в провинции Алеппо от пункта пропуска «Джарих-Эль-Фаукани» до Телль-Шаир и обратно», — сообщил Вадим Кулить.