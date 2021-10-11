Берлин, 11 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. За выходные дни (9 — 10 октября) на границе с Польшей германские силовики задержали 392 нелегальных мигранта, сообщает 11 октября DPA.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

Такого большого числа мигрантов за выходные германские пограничники ещё не регистрировали. С начала года число нелегальных мигрантов составило 2603: из них 810 были зарегистрированы только с 4 по 10 октября.

Уточняется, что в основном в Германию стремятся жители Ирака, Сирии, Ирана и Йемена. В Польшу они попадают через Белоруссию и через Литву.