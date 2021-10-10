Вашингтон, 11 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Геймер нашёл секретный способ убить Крейда (Kraid) — одного из боссов игры Metroid Dread. Об этом 11 октября сообщает портал Kotaku.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

Автор YouTube-канала TheSeventhForce опубликовал видео, в котором подробно рассказал, как на раннем этапе игры получить оружие Grapple Beam и бомбы Morph Ball. Он также показал, как с их помощью необычным образом мгновенно убить Крейда.

Напомним, релиз Metroid Dread состоялся 8 октября 2021 года на портативной консоли Switch (игра является эксклюзивом платформы Nintendo). Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасту удалось запустить Metroid Dread на ПК при помощи эмуляторов Yuzu и Ryujinx.