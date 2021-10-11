Скопье, 11 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В Северной Македонии 11 октября в результате исследования 1529 образцов выявили 111 новых носителей коронавируса. 165 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть 18 пациентов с COVID-19.

Vaurien Тетово. Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 625.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 195 002 случая заражения. С начала пандемии 181 196 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6849.