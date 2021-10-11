Анкара, 11 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Турции уровень суточного прироста новых случаев коронавируса достиг максимума, который не отмечался с конца апреля, сообщает 11 октября минздрав Турции.

Burgert Behr Анкара. Турция

За сутки в стране зафиксировано 30 563 новых заражения коронавирусом.

По данным турецкого минздрава, в апреле 2021 года уровень суточного прироста на пике доходил до 63 тыс, а затем на фоне жестких карантинных мер снизился почти в 10 раз.

После отмены ограничений суточный прирост вновь пополз вверх.

«Сегодня сделано 355 015 тестов, выявлено 30 563 новых случая COVID-19, умерли 188 человек», — указано в сообщении минздрава Турции.

Стоит отметить, что увеличение суточного прироста заражений коронавирусом в Турции происходит на фоне интенсивной вакцинации. Первой дозой вакцины от коронавируса в стране привиты свыше 54 млн граждан, двумя дозами — более 46 млн.