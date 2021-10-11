Афины , , 21:31 — REGNUM Греция усилит охрану границы с Турцией для предотвращения потока нелегальных мигрантов, который может усилиться после захвата Афганистана «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 октября агентство Associated Press (AP).

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«Европа не граничит со странами, в которых идет война. И большинство прибывающих людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, так что важно заново определить, как работают миграционная политика и безопасность на границах», — сказал по этому поводу греческий министр по делам миграции Нотис Митаракис.

По его словам, всё больше стран ЕС требуют от Еврокомиссии ужесточения мер по сдерживанию миграции.

В рамках этого решения Греция отправит для усиления охраны границы с Турцией еще 250 военных. На данный момент границу охраняют 1,5 тыс. человек. Кроме того, около 800 сотрудников пограничной службы будут дополнительно размещены в приграничных районах.

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