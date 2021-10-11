Ташкент, 11 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Российский «Газпромбанк» выделит $300 млн на модернизацию магистральной газотранспортной системы Узбекистана, сообщает 11 октября Подробно.уз.

Chris Price Деньги. Узбекистан

Согласно проекту, в течение двух лет предусмотрено построить и реконструировать 545 км газопроводов, работы начнутся в ближайшее время. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт установок компрессорных станций.

В проекте будут задействованы «Челябинский трубопрокатный завод», который будет поставлять трубную продукцию, и «Надымстройгаздобыча», предоставляющая строительно-монтажные услуги.