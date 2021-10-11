София, 11 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Официальная София не намерена ужесточать меры по борьбе с распространением COVID-19 в Болгарии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Стойчо Кацаров, пишет 11 октября болгарская газета «Факты».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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По словам министра, в настоящее время власти страны сделали все возможное, чтобы предотвратить усугубление пандемии, и во введении каких-либо дополнительных запретов для граждан «нет никакой необходимости».

«Уже принятые правила и рекомендации предусматривают определенные ограничения, в том числе в школах, магазинах и развлекательных центрах, — отметил Кацаров. — Если эти ограничения не соблюдаются, гражданам следует обращаться в местные экстренные службы».

Кацаров напомнил, что в Болгарии на общенациональном уровне действует система проверки граждан на наличие справок о вакцинации от коронавируса или негативные результаты ПЦР-тестов.

Согласно последним данным минздрава Болгарии, на сегодняшний день число граждан республики, заболевших COVID-19, составляет 521 тысячу. Из них скончались 21 656 пациентов.