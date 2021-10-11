Гамбург, Германия, 11 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и компания Siemens заявили о запуске первого в мире автоматизированного беспилотного поезда, сообщают 11 октября немецкие СМИ.

(сс) angermann Железнодорожный вокзал в Гамбурге

Беспилотные поезда должны быть интегрированы в уже существующую железнодорожную систему Гамбурга.

По утверждению оператора, четыре таких поезда с декабря 2021 года начнут возить пассажиров.

Представители Siemens и Deutsche Bahn заявляют, что эти поезда являются частью программы модернизации городской железнодорожной системы Гамбурга.

Разработчики отмечают, что речь идет о первых в мире поездах такого типа, так как в Гамбурге эти беспилотные составы будут двигаться по уже существующим железнодорожным веткам рядом с «обычными» поездами.