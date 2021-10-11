Женева, Швейцария, 11 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 только людей с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится в опубликованном 11 октября заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Группа экспертов рекомендовала лицам с умеренной и тяжелой степенью иммунодефицита дополнительную дозу любой из вакцин, зарегистрированных для экстренного использования», — отмечается в заявлении.

Специалисты полагают, что лица из указанной категории «с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на стандартную первичную серию вакцинации и по-прежнему подвержены риску тяжёлого заболевания COVID-19».

Кроме этого, эксперты ВОЗ рекомендовали делать третью прививку пожилым людям, которые ранее привились китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm.

Во всех остальных случаях организация, как и прежде, рекомендует всем странам воздерживаться от ревакцинации населения и сконцентрировать усилия на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами прививки.