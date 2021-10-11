Москва, 11 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Невыполнение украинской стороной Минских соглашений стало предметом телефонных переговоров 11 октября президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Главы государств в ходе беседы указали на то, что Минские соглашения должны соблюдаться, — без этого невозможно урегулировать ситуацию в Донбассе, остановить войну. Москва, Париж и Берлин отметили, что для них важна координация усилий в «нормандском формате».

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)», — говорится в сообщении.

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИД своих стран «интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четвёрки». Отмечается, что главы МИД трёх стран «будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне».

Участники переговоров договорились продолжить «изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита».