Москва, 11 октября 2021, 20:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу по случаю его вступления в должность федерального канцлера Австрии, сообщили 11 октября в пресс-службе Кремля.
Отметив, что отношения Москвы и Вены «традиционно носят конструктивный характер», президент РФ добавил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шалленберг был сегодня, 11 октября, приведён к присяге в Вене. Ранее он занимал должность австрийского министра иностранных дел.
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