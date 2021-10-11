Женева, Швейцария, 11 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 263 629 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3302 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 11 октябряВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 237 383 711 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 842 716 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Великобритания, Турция, Россия, Индия, Румыния, Украина, Иран, Таиланд и Филиппины.