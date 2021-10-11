Вильнюс, 11 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Инфраструктурный проект стоимостью €60 млн приостанавливается Литвой из-за европейских санкций в отношении Белоруссии, сообщили 11 октября в компания LTG Infra.

Строительство железной дороги

Речь идёт о заморозке строительства второй колеи «и других работ» на участке Плунге — Шатейкяй общей стоимостью €60 млн. LTG Infra готовится начать расторжение договора с компанией, выигравшей тендер на строительство.

Добавим, что Плунге — Шатейкяй является важным для Литвы участком: его конечная точка — город Клайпеда, через который идёт транзит грузов из Белоруссии.