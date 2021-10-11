Бухарест, , 18:57 — REGNUM Лидер партии «Союз за спасение Румынии» Дачиан Чолош будет формировать новое правительство республики, заявил 11 октября в телеобращении к согражданам президент Клаус Йоханнис.

Клаус Йоханнис Presidency.ro

Он пояснил, что решение поручить Чолошу формировать кабинет министров от принял после консультаций с парламентскими фракциями.

Йоханнис «Я решил назначить кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша».

Напомним, 5 октября румынский парламент объявил вотум недоверия правительству во главе с представителем Национал-либеральной партии Флорином Кыцу.

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