Бухарест, 11 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Лидер партии «Союз за спасение Румынии» Дачиан Чолош будет формировать новое правительство республики, заявил 11 октября в телеобращении к согражданам президент Клаус Йоханнис.

Presidency.ro Клаус Йоханнис

Он пояснил, что решение поручить Чолошу формировать кабинет министров он принял после консультаций с парламентскими фракциями.

Клаус Йоханнис «Я решил назначить кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша».

Напомним, 5 октября румынский парламент объявил вотум недоверия правительству во главе с представителем Национал-либеральной партии Флорином Кыцу.