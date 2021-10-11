Бангкок, 11 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Карантин для привитых от COVID-19 для въезжающих из ряда стран отменяется властями Таиланда, заявил 11 октября премьер-министр Прают Чан-Оча в ходе телеобращения.

Mariamichelle Таиланд

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Послабления вводятся с 1 ноября. По словам Чан-Оча, отменяется карантин для тех, кто «полностью вакцинирован и прибывает в Таиланд самолётом из стран с низким уровнем распространения инфекции».

При этом въезжающим придётся сдавать ПЦР-тесты. Какие страны подпадают под послабление, в видеообращении Чан-Оча не уточнил.