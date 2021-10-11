Пушкин, Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Подросток погиб на железнодорожной станции «Царское село» в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга), идя по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, трагедия произошла 11 октября примерно в 9:30 мск. Несовершеннолетний 2007 года рождения, был травмирован электропоездом и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со смертельным травмированием несовершеннолетнего. По ее данным, подросток переходил пути и был сбит встречным локомотивом.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исправность запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, безопасность железнодорожного перехода, даст оценку действиям всех ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — отметили в надзорном ведомстве.