Воронеж, 11 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Воронежской области предприятиям общественного питания запретили работать после 21:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Опустевшее кафе

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Согласно новым ограничениям, введённым из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, с 12 октября весь общепит региона переводится на режим работы до 21:00.

Как уже сообщило ИА REGNUM, С 11 октября все совершеннолетние жители Воронежской области должны предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо справки о перенесённом заболевании для посещения фитнес-клубов, бассейнов, зоопарков и океанариумов, музеев, кинотеатров, санаториев, гостиниц и организаций общепита.

До 22 октября отменены все концерты и непродовольственные ярмарки.