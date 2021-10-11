Воронеж, 11 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технологический университет переводят обучение в дистанционный формат, сообщает ИА REGNUM.

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В Опорном вузе ВГТУ с 12 октября образовательные программы всех форм обучения будут осуществляться в дистанционной форме через электронную информационно-образовательную среду университета.

«Обращаем ваше внимание, что вуз открыт для посещения. На территории университета необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — предупредили студентов и преподавателей.

Студенты ВГУ полностью уходят на дистанционный режим с 13 октября. Исключение составят только научно-исследовательские работы, которые невозможно провести в онлайн-формате.