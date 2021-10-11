Подгорица, 11 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Эпидемиолог черногорского института общественного здравоохранения Милко Йоксимович призвал граждан Черногории, у которых прошло пять месяцев после введения второй дозы вакцины против коронавируса, пойти и получить третью дозу, а не полагаться на уровни антител, которые не дают гарантии, что не будет болезни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В утренней программе TVCG Йоксимович сказал, что введение третьей дозы произошло по двум причинам: во-первых, потому что в нескольких странах мира снижение уровня защиты от вакцины было обнаружено через пять-шесть месяцев, и во-вторых, потому что со временем было замечено, что некоторые вакцины обеспечивают более слабую защиту некоторых групп людей.

«Это были две основные причины, которые привели к рекомендациям третьей дозы. Рекомендуется, чтобы все получили третью дозу после пяти месяцев после ревакцинации», — пояснил Йоксимович.