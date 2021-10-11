Вашингтон, 11 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Долг беднейших стран мира в 2020 году достиг рекордных $860 млрд на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 11 октября докладе Всемирного банка.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

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«Долговое бремя стран с низким уровнем дохода увеличилось в 2020 году на 12%, достигнув рекордных $860 млрд», — говорится в сообщении.

Во Всемирном банке отмечают, что рост показателя произошёл, несмотря не принятие глобальных мер, направленных на устранение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и смягчение последствий пандемии для бедных и уязвимых стран.