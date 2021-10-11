Москва, 11 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Многие люди в ЛНР из руководящего состава являются носителями проукраинских взглядов и нуждаются в проверке на лояльность. Об этом 11 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.

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«В республику часто возвращались люди, которые являются носителями проукраинских взглядов. С ними вернулись старые коррупционные схемы», — заявил собеседник ИА REGNUM.

«По факту они являются носителями вражеской идеологии. Вы представляете эффективность внедренного агента на любом руководящем посту?» — задал риторический вопрос служащий НМ ЛНР.

«Постепенно этот агент окружает себя единомышленниками, и возглавляемая им структура превращается в одну из украинских ячеек, активно работающих на противника» , — заявил боец.

«Считаю, что любую, даже незначительную руководящую должность должны занимать хорошо проверенные люди, также периодически подвергаемые проверкам. Слишком велика потенциальная опасность нанесения ими вреда», — отметил военнослужащий.

«Просто уверен, если провести такую проверку, две трети руководителей в ЛНР ее не пройдут. Их необходимо будет интернировать, а затем половину из них обменять как военнопленных», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.