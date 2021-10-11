Анкара, 11 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Турецкий город Каркамыш, расположенный в приграничной провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, обстрелян с территории Сирии, сообщают 11 октября власти турецкой провинции.

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По их данным, в районе Каркамыша разорвались три снаряда, но в результате обстрела пострадавших нет.

«Сегодня три выпущенных с территории Сирии снаряда разорвались в районе Каркамыша. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб. Начато расследование», — указано в сообщении администрации провинции Газиантеп.

При этом турецкая администрация уже обвинила в обстреле курдские вооруженные формирования, относящиеся к сирийскому «Демократическому союзу».