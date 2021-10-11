Москва, 11 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Главную опасность для республик и их жителей представляют не обстрелы, т.к. конфликт с точки зрения силы нерешаем. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.

Скриншот страницы YouTube пользователя Обзор TV Игорь Плотницкий

«Пожалуй, самая серьезная угроза республикам исходит не от ЛБС (линия боевого соприкосновения — ИА REGNUM). Противник понимает, что вопрос не решается силовым методом и ведет активную агентурную деятельность на наших территориях», — заявил политолог.

«Происходит это с тех пор, когда Плотницкий (первый глава ЛНР — ИА REGNUM) призвал возвращаться беженцев на свои прежние рабочие места. Если не ошибаюсь, это был 2016-й год», — заключил эксперт.

«Таким образом, беженцы начали двигаться в обратном направлении, и, как вы понимаете, это были не только дворники и посудомойки. Вернулись люди из Украины — на свои прежние руководящие должности, в том числе в силовых структурах», — заключил эксперт.

Напомним, что украинские силовики постоянно обстреливают территории Луганской и Донецкой народной республик.