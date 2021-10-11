Подгорица, 11 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Черногории 54,8 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 48,9 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Admobninsk.ru Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 250 472 человека или 40,4 процента, а вторую — 223,3566 человек или 36 процентов всего населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.