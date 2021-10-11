Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Учительницу биологии в Петербурге попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию после того, как стало известно, что в своем личном блоге в одной из популярных социальных сетей она пишет на тему секса. Руководству школы и родителям не понравилось, что в виртуальном пространстве об этом рассуждает учитель.

Pixabay.com Увольнение

Как сообщает 11 октября издание «Фонтанка», Ольга Щеголева устроилась учителем биологии в школу при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова в сентябре 2021 года. В свободное от работы время она писала по теме сексуального просвещения для взрослых в своем блоге. По словам педагога, она сделала всё возможное, чтобы её аккаунт не попадался детям: поставила возрастной ценз «18+», настроила возрастные фильтры, «сделала всё, чтобы защитить детей от травмирующей информации».

Однако эти усилия были тщетными. Кто-то из родителей наткнулся на блог учителя и пожаловался руководству школы. Не оценив деятельность коллеги, её попросили уйти по-хорошему, что она и сделала.

В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова изданию подтвердили информацию об увольнении, подчеркнув, что решение учительницей принималось «по собственному желанию».