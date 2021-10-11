Берлин, 11 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Новые власти Германии не должны следовать линии по «умиротворению России», которая была чертой предыдущего германского правительства, возглавляемого Ангелой Меркель, пишет 11 октября Neue Osnabrucker Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Издание опубликовала мнение, которое высказал в интервью украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, Киев рассчитывает, что предвыборные обещания в Германии «в пользу нового жёсткого курса по отношению к Москве» реализуются.

Мельник «Предыдущая политика умиротворения со стороны Берлина по отношению к России потерпела провал».

Он назвал политику Меркель и её правительства в отношении России «почти наивной». Украинский представитель добавил, что Россия намерена шантажировать Германию «нехваткой газа», чтобы добиться ускорения запуска «Северного потока — 2».